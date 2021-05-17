Леонид Рошаль рассказал о состоянии пострадавших в Казани детей

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175.

По словам доктора, в его медучреждение доставили двоих мальчиков - у одного ранение брюшной полости, у второго - повреждение конечностей. Оба находятся в сознании, при этом их состояние остается крайне тяжелым.

У ребенка с ранением конечностей так называемый краш-синдром.

- Это очень серьезная болезнь, когда решается вопрос об ампутации конечности. И мы вообще обладаем, честно говорю, опытом наибольшим не только в России, но и в мире, по лечению детей с краш-синдромом. Это признано международной общественностью. Мы знаем, как лечить. Для лечения у нас все есть, - цитирует Рошаля KP.Ru.

Профессор добавил, что недавно состоялся консилиум экспертов из различных медучреждений. Всем детям, доставленным в московские клиники, оказывается квалифицированная помощь.

Напомним, утром 11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба. Жертвами нападения 19-летнего Ильназа Галявиева стали девять человек - семь детей и две учительницы. Ранения различной степени тяжести получили 20 детей и трое взрослых. Впоследствии четверых детей и четверых взрослых перевели в Москву в федеральные медицинские центры.

На лечении в Детской республиканской клинической больнице в Казани остаются 15 учеников гимназии, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.