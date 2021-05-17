Возле Херсонеса построят два музея, школу и филиал "Артека"

Новости

Ловрен и Влашич попали в состав сборной Хорватии на Евро-2020 15:44
Онищенко призвал болельщиков вакцинироваться к Евро-2020 15:43
В двух районах Крыма град побил до 15 процентов фруктов и озимых 15:41
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения 15:40
Петербуржцам предложили делиться парковкой за деньги 15:40
Умерла звезда мыльной оперы "Секрет тропиканки" Эва Вилма 15:27
Хоккеист Телегин покинул ЦСКА и перейдет в "Авангард" 15:22
В Гидрометцентре рассказали, что "спасло" столицу от подмосковной жары 15:22
ФАС обвинила Почту России в нарушении антимонопольного законодательства 15:22
Советский актер Назирмад Мусоев умер на съемках нового фильма 15:17
РПЦ внесла в "черный список" сайты, использующие имена святых 15:17
Путин примет верительные грамоты 23 послов 15:16
В Омской области сгорело пять жилых домов 15:12
В Екатеринбурге завели два дела по факту поножовщины у вокзала 15:08
Сборная Бельгии назвала состав на Евро-2020 15:05
Путин поручил подписать с Душанбе соглашение об объединенной системе ПВО 15:03
Банк России заявил об угрозе "кредитных" пузырей 15:02
Marvel показала расширенную сцену в лифте из сериала "Локи" 15:00
В Москве побит температурный рекорд 63-летней давности 14:56
"Оранжевый" уровень погодной опасности продлили в Москве до 18 мая 14:56
В Тюменской области из-за угрозы лесного пожара эвакуировали санатории 14:53
Путин продлил Чайке срок госслужбы на год 14:51
В центре Новосибирска из-под асфальта забил фонтан 14:50
Апрель догоняет рекордный декабрь по запуску новостроек 14:49
Почти 1,3 млн девятиклассников напишут контрольные работы 18-21 мая 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 15:00
Рубрика: Культура

Возле Херсонеса построят два музея, школу и филиал "Артека"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
На участке, примыкающем к территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", началась подготовка к строительству общеобразовательной школы с гуманитарным и творческим уклоном. Это первый объект будущего историко-археологического парка, который создается на землях Минобороны РФ, предоставленных для развития музея. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе фонда "Моя история".
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Жителей Севастополя обеспокоили строительные работы, которые начались у юго-западной границы Херсонеса, возле памятников регионального значения - 12-й и 13-й береговых батарей. В начале мая там появилась строительная техника, вырос забор вокруг стройплощадки. Общественники и реставраторы высказали опасения, что стройка, о которой не было ничего известно, может навредить объектам культурного наследия.

Фото: Юлия Крымова
В Севастополе открыли памятник, посвященный окончанию Гражданской войны

- Работы проводятся в рамках проработки вопроса о размещении общеобразовательной школы с гуманитарным и творческим уклоном, - рассказали в пресс-службе фонда. - Министерство обороны РФ в лице ГАУ "Управление имуществом специальных проектов Министерства обороны" заключило договор на проведение археологических изысканий с Институтом истории материальной культуры РАН. Работы выполняются на основании открытых листов, выданных министерством культуры РФ 28 апреля и 4 мая 2021 года.

На участке работает совместная экспедиция Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа при участии специалистов "Херсонеса Таврического", Института археологии Крыма, Севастопольского госуниверситета. Работы координирует Научный совет, в состав которого входят ученые, специализирующиеся на античной истории.

Напомним, после поездки в Севастополь в августе 2017 года президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ освободить земельные участки возле музея-заповедника для создания историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Здесь должны появиться новые выставочные залы Херсонеса. Было принято решение о перебазировании Центра подготовки водолазов ВМФ из Карантинной в Камышовую бухту, где с 2020 года строится современная учебная водолазная база. В прошлом году на территории воинских частей близ Херсонеса проводилась археологическая разведка. В некоторых местах обнаружен нетронутый культурный слой античного и средневекового периодов. На склоне Херсонесской балки археологи нашли подобие "пещерного города" с жилыми помещениями, вырубленными в скале, а также артефакты византийских времен.

В фонде "Моя история" рассказали, что проекта историко-археологического парка еще нет. Археологи продолжают исследовать территории. Когда работа ученых завершится, станет понятно, где можно строить здания, а где будет охранная зона найденных объектов культурного наследия.

В Севастополе расширят дорогу к культурному кластеру на Хрустальном

- Обсуждается возможность с учетом полученных от археологов данных разместить музей Херсонеса (античности и Византии), международный археологический центр, музей христианства, гуманитарный центр "Корсунь" (филиал "Артека"). Территории, соответственно, будут переданы городу Севастополю, музею-заповеднику и "Артеку", - сообщили в пресс-службе. - С будущими пользователями участков ведутся переговоры о разработке функционального задания на проектирование объектов.

Детский лагерь "Корсунь" планируют разместить на месте школы водолазов. Сейчас с "Артеком" обсуждают его наполнение. Для детей предусмотрят образовательные и творческие студии гуманитарной, художественной, социально-педагогической направленности.

Кстати

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире местного телеканала НТС рассказал, что возле 12-й и 13-й береговых батарей появится городская общеобразовательная школа с гуманитарным уклоном на 770 мест. По его словам, участок не входит в границы памятников, он принадлежал минобороны, но ранее не был огражден. Школа будет строиться на средства минпросвещения РФ и фонда "Моя история". Развожаев объяснил, что о стройке ничего не сообщалось, потому что начало работ пришлось на майские праздники.

Губернатор также рассказал, что на этот участок планировали перенести сцену для спектакля "Грифон", которая сейчас находится в портовой части Херсонеса. Однако решили, что постановку переведут в новый Театр оперы и балета, который строится в составе культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Общество Образование Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Правительство учредило День фармацевтического работника
Песков удивился предложению обменять Медведчука на осужденных украинцев
В Совфеде поддержали инициативы по расширению использования маткапитала
Анна Попова: Главная задача - пережить пандемию без локдауна
В Москве побит температурный рекорд 63-летней давности
В Большом театре представили новую книгу о Надежде Павловой
Крымов по-своему поставил Моцарта в "Мастерской Фоменко"