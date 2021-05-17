Возле Херсонеса построят два музея, школу и филиал "Артека"

На участке, примыкающем к территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", началась подготовка к строительству общеобразовательной школы с гуманитарным и творческим уклоном. Это первый объект будущего историко-археологического парка, который создается на землях Минобороны РФ, предоставленных для развития музея. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе фонда "Моя история".

Жителей Севастополя обеспокоили строительные работы, которые начались у юго-западной границы Херсонеса, возле памятников регионального значения - 12-й и 13-й береговых батарей. В начале мая там появилась строительная техника, вырос забор вокруг стройплощадки. Общественники и реставраторы высказали опасения, что стройка, о которой не было ничего известно, может навредить объектам культурного наследия.

- Работы проводятся в рамках проработки вопроса о размещении общеобразовательной школы с гуманитарным и творческим уклоном, - рассказали в пресс-службе фонда. - Министерство обороны РФ в лице ГАУ "Управление имуществом специальных проектов Министерства обороны" заключило договор на проведение археологических изысканий с Институтом истории материальной культуры РАН. Работы выполняются на основании открытых листов, выданных министерством культуры РФ 28 апреля и 4 мая 2021 года.

На участке работает совместная экспедиция Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа при участии специалистов "Херсонеса Таврического", Института археологии Крыма, Севастопольского госуниверситета. Работы координирует Научный совет, в состав которого входят ученые, специализирующиеся на античной истории.

Напомним, после поездки в Севастополь в августе 2017 года президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ освободить земельные участки возле музея-заповедника для создания историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Здесь должны появиться новые выставочные залы Херсонеса. Было принято решение о перебазировании Центра подготовки водолазов ВМФ из Карантинной в Камышовую бухту, где с 2020 года строится современная учебная водолазная база. В прошлом году на территории воинских частей близ Херсонеса проводилась археологическая разведка. В некоторых местах обнаружен нетронутый культурный слой античного и средневекового периодов. На склоне Херсонесской балки археологи нашли подобие "пещерного города" с жилыми помещениями, вырубленными в скале, а также артефакты византийских времен.

В фонде "Моя история" рассказали, что проекта историко-археологического парка еще нет. Археологи продолжают исследовать территории. Когда работа ученых завершится, станет понятно, где можно строить здания, а где будет охранная зона найденных объектов культурного наследия.

- Обсуждается возможность с учетом полученных от археологов данных разместить музей Херсонеса (античности и Византии), международный археологический центр, музей христианства, гуманитарный центр "Корсунь" (филиал "Артека"). Территории, соответственно, будут переданы городу Севастополю, музею-заповеднику и "Артеку", - сообщили в пресс-службе. - С будущими пользователями участков ведутся переговоры о разработке функционального задания на проектирование объектов.

Детский лагерь "Корсунь" планируют разместить на месте школы водолазов. Сейчас с "Артеком" обсуждают его наполнение. Для детей предусмотрят образовательные и творческие студии гуманитарной, художественной, социально-педагогической направленности.

Кстати

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире местного телеканала НТС рассказал, что возле 12-й и 13-й береговых батарей появится городская общеобразовательная школа с гуманитарным уклоном на 770 мест. По его словам, участок не входит в границы памятников, он принадлежал минобороны, но ранее не был огражден. Школа будет строиться на средства минпросвещения РФ и фонда "Моя история". Развожаев объяснил, что о стройке ничего не сообщалось, потому что начало работ пришлось на майские праздники.

Губернатор также рассказал, что на этот участок планировали перенести сцену для спектакля "Грифон", которая сейчас находится в портовой части Херсонеса. Однако решили, что постановку переведут в новый Театр оперы и балета, который строится в составе культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный.