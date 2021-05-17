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17.05.2021 16:59
Рубрика: Власть

Володин назвал взвешенными предложения главы Росгвардии на тему оружия

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме проработают предложения руководителя Росгвардии Виктора Золотова по порядку оборота гражданского оружия. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Предложения Золотова достаточно взвешенные и заслуживают внимания, - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. - Правильно было бы изучить их на возможность поддержки".

Вячеслав Володин считает, что в первую очередь предлагаемые ограничения следует распространить на новичков (дело в том, что именно они - группа риска).

"Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, - объяснил спикер. - Человек сам может пострадать от оружия".

Напомним основные предложения Золотова:

  • - повысить до 21 года возрастной ценз для выдачи разрешений на ношение оружия;
  • - выдавать полуавтоматическое оружие гражданам после пяти лет владения гладкоствольным оружием;
  • - ввести курс молодого бойца для получения охотничьего билета - для тех, кто впервые покупает гладкоствольное оружие;
  • - оформлять медицинские справки для получения разрешения на оружие только в государственных клиниках;
  • - ввести психологическое тестирование для получающих разрешение на оружие.

Владимир Путин после доклада главы Росгвардии распорядился как можно скорее проработать инициативы.

Песков: Потребуется серьезная проработка законопроекта по обороту оружия

Работа над поправками на эту тему уже активно идет: в частности, сегодня депутаты от "Единой России" внесли проект о полномочии правительства формировать перечень медицинских противопоказаний, при наличии которых граждане не смогут приобрести оружие. Уточняется, что медосвидетельствование должно проходить в государственных и муниципальных организациях.

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