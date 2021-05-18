Австралийцы восхитились проходимостью российского вездехода

В Австралии журналист Роберт Пеппер опробовал в деле российский вездеход "ГАЗ Садко Next", поставки которого в страну с нынешнего года наладила компания Australian Adventure Vehiches. По итогу тестов машина не только удостоилась похвалы от испытателя, но и собрала множество одобрительных отзывов от зрителей канала - многие изъявили желание купить "Садко Next".

Протестированный грузовик был в исполнении с однорядной трехместной кабиной и бортовой грузовой платформой (ГАЗ также производит "Садко Next" с двухрядной семиместной кабиной). Прежде всего Пеппер отметил продуманность внутреннего убранства кабины (много отделений для телефона, очков, бутылок, документов) и удобство устройства места водителя с легким рулевым управлением, "фантастической обзорностью", интуитивно понятной медиасистемой с функцией вывода картинки со смартфона и круиз-контролем.

Переключение передач 5-ступенчатой механической коробки ему показалось немного затрудненным и требующим привыкания, тем не менее в целом управление "Садко Next" испытатель признал более удобным, чем у большинства грузовых автомобилей, представленных в Австралии.

Но самой лестной оценки "Садко Next" удостоился за внедорожные качества. Испытанная блогером машина была обута в грязевые покрышки "Кама" внешним диаметром 37 дюймов, ни один другой автопроизводитель не предлагает ничего подобного, для Австралии это территория оффроуд-тюнинга, ГАЗ же предоставляет на выбор колеса до 42 дюймов. Не менее уникальное для дорожных машин в стране и штатное для "Садко Next" оборудование - система регулировки давления в шинах.

Тестовый участок из чередующихся глубоких рытвин в мокрой колее "Садко Next" проехал на второй передаче. К слову, подготовленный Toyota Land Cruiser 70 на этой же полосе препятствий ехал с трудом - вывешивая колеса и буксуя.

Отдавая должное способностям российской машины вне дорог, Роберт отметил высокое качество работы конструкторов ГАЗа, задавших раме высокую гибкость на скручивание, неоценимое подспорье для вездехода с длинной базой. Главными недостатками машины блогер назвал большую габаритную ширину, ограничивающую возможности использования ее в стесненных пространствах, малый допустимый вес буксируемого прицепа (2650 кг) и необходимость грузовой категории в правах для управления ею.

Стоимость "Садко Next" в Австралии - от 90 тысяч местных долларов (около 5,1 миллиона рублей). Рекомендованная цена машины в России - от 2 893 900 рублей.