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18.05.2021 15:21
Рубрика: Экономика

Греф спрогнозировал динамику ставок по ипотеке в России

Текст: Василий Кошкин

Рост ставок на рынке ипотечного кредитования в России будет максимально консервативным. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Если в дальнейшем будет повышаться ставка ЦБ, ставки на рынке, конечно, будут повышаться как по кредитам, так и по привлечению. Что касается ипотечного рынка, динамика ставки будет максимально консервативной", - цитирует Грефа ТАСС. В начале мая Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 процентного пункта. Это коснулось как квартир в новостройках, так и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке стала 8%, на вторичке - 8,1%.

В марте-апреле Банк России для борьбы с инфляцией повысил ключевую ставку на 0,75% и дал ясный сигнал о ее дальнейшем повышении до конца года. Кроме того, регулятор анонсировал ужесточение требований к ипотеке с низким первоначальным взносом (от 15% до 20%), рассчитывая тем самым ограничить кредитование наиболее закредитованных заемщиков.

Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке. Так, управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин считает, что до конца года ставки на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на "вторичку" могут подняться до 9-10%.

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