Пушков назвал "дурным водевилем" новую версию взрывов в Врбетице

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал новые подробности расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году. В своем Twitter российский сенатор назвал эти версии "все более невероятными".

Теперь, по словам Пушкова, нам предлагают поверить, "будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать". Сенатор подчеркнул, что все это "давно уже пахнет дурным водевилем", место которому не в политике, а в плохом театре.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позором то, что сейчас происходит в Чехии вокруг истории со взрывами во Врбетице. "Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы, путаются в показаниях, выдвигают какие-то все новые и новые версии", - отметил Лавров.

В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам во Врбетице. В Кремле назвали обвинения голословными и возмутительными. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.