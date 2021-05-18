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18.05.2021 17:20
Рубрика: Происшествия

Еще двое учеников казанской гимназии обратились за медпомощью

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

За помощью медиков обратились еще двое учеников казанской гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба. Как сообщил представитель министерства здравоохранения Татарстана, госпитализация детям не потребовалась.

Фото: Александр Эшкинин/РГ
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- Двое учеников 175-й гимназии обратились в ДРКБ, где были осмотрены врачами. Состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения, - цитирует представителя минздрава РТ РИА Новости.

Напомним, после ЧП в казанской школе в больницы были доставлены 23 человека, из них 20 детей. Спустя три дня к врачам обратился еще один ученик, у него было выявлена острая реакция на стресс. Позже пятерых детей и троих взрослых перевели на лечение в федеральные медицинские центры в Москву. В стационаре Детской республиканской клинической больницы остаются 15 детей, их состояние стабильное и не вызывает опасений.

Жертвами нападения 19-летнего Ильназа Галявиева на школу стали семь детей и двое учителей. Молодой человек был задержан на месте, а затем арестован по решению суда на два месяца по обвинению в убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

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