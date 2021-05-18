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18.05.2021 12:58
Рубрика: Происшествия

Уралец, напавший на людей с ножом, является фигурантом другого дела

Текст: Татьяна Воробьева

Появилась новая информация о личности жителя Свердловской области, который накануне напал с ножом на людей в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

Фото: Скриншот Вести.ру
Военные помогли задержать мужчину с ножом у вокзала в Екатеринбурге

"Одно из них было заведено по факту вчерашнего убийства, а второе - месяцев назад в Ревде по 119 УК РФ (угроза убийством)", - пояснил пресс-секретарь главка МВД региона Валерий Горелых.

Ранее местные СМИ написали, что после инцидента в начале марта, участником которого был подозреваемый, следователи якобы не усмотрели в его действиях состава преступления.

"С целью недопущения распространения недостоверной информации сообщаем: следственным отделом Ревды в отношении гражданина, подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, ранее уголовных дел не расследовалось и процессуальных проверок не проводилось", - подчеркнул официальный представитель Следственного комитета области Максим Чалков.

"Следственный комитет к расследованию этой криминальной истории никакого отношения не имеет", - подтвердил и Горелых.

Напомним, безработный житель Туринского района 1987 года рождения напал с ножом на людей. Погибли трое (на сегодня известна личность только одного из них - это житель октябрьского района Пермского края).

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Агрессора задержали с помощью военного патруля, причем полицейским пришлось применять табельное оружие, так как фигурант попытался напасть и на них.

По данным пресс-атташе свердловского МВД, подозреваемый с огнестрельным и ножевым ранениями находится в больнице под охраной сотрудников правоохранительных органов: его прооперировали, состояние оценивается как тяжелое.

Нападавшего обвинили в убийстве двух или более лиц, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. "В рамках расследования будут устанавливаться не только все обстоятельства случившегося, но и причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии" , - отметили в пресс-службе СК.

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