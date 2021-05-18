Завершено расследование по делу бывшего схимонаха Сергия

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего схимонаха Сергия (в миру Николая Романова) завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Бабикова. По его словам, обвинение осталось тем же.

Бывший священнослужитель обвиняется по трем статьям УК - о склонении к самоубийству, оскорблении религиозных чувств и самоуправстве.

Напомним, Романов был запрещен в служении весной 2020 этого года после нарушения запрета на чтение проповедей. В июле церковный суд Екатеринбургской епархии постановил извергнуть схиигумена Сергия. В сентябре церковный суд отлучил его от церкви, а в октябре это решение утвердил патриарх Кирилл.

В конце декабря бывший схимонах был задержан в Среднеуральском монастыре и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок ареста был продлен до 28 мая.