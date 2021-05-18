Вышел первый трейлер сериала-продолжения "Корпорации монстров"

Компания Disney опубликовала первый тизер-трейлер пиксаровского мультсериала "Монстры за работой" - продолжения популярной франшизы "Корпорация монстров".

В минутном ролике мы видим и старых знакомых, и нового главного героя - монстра Тайлора Тускмона, который отлично выучился пугать детей, но в свете известных по мультфильмам событий остался невостребованным. Из-за изменений в экономической системе мира монстров ему придётся учиться быть смешным.

Мультсериал выйдет на Disney+ 2 июля.

Ранее в Сети появился русский трейлер продолжения другой популярной анимационной серии про монстров - с иронично противоположным названием "Монстры на каникулах" - от Sony.