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Вышел первый трейлер сериала-продолжения "Корпорации монстров"

Новости
    18.05.2021, 18:31
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ What's On Disney Plus Фото: youtube.com/ What's On Disney Plus
Фото: youtube.com/ What's On Disney Plus

Компания Disney опубликовала первый тизер-трейлер пиксаровского мультсериала "Монстры за работой" - продолжения популярной франшизы "Корпорация монстров".

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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В минутном ролике мы видим и старых знакомых, и нового главного героя - монстра Тайлора Тускмона, который отлично выучился пугать детей, но в свете известных по мультфильмам событий остался невостребованным. Из-за изменений в экономической системе мира монстров ему придётся учиться быть смешным.

Мультсериал выйдет на Disney+ 2 июля.

Ранее в Сети появился русский трейлер продолжения другой популярной анимационной серии про монстров - с иронично противоположным названием "Монстры на каникулах" - от Sony.

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