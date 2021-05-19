Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры получили 90 млн долларов от 47 компаний

Группа хакеров DarkSide, которая, по версии властей США, стоит за взломом систем американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за все время своей деятельности смогла получить не менее 90 миллионов долларов в качестве выкупа. Такие данные во вторник распространил телеканал CNBC.

По его данным, за девять месяцев жертвами злоумышленников стали около 47 компаний. Средняя сумма, которую вымогатели требовали заплатить за восстановление доступа к системам составляла около 1,9 миллиона долларов, которые перечислялись посредством криптовалюты, пишет ТАСС. При этом не исключается, что некоторые транзакции на счета DarkSide могли быть не замечены, поэтому общая сумма может превышать 90 миллионов долларов.

Напомним, хакерская атака парализовала 7 мая трубопровод Colonial Pipeline, доставляющий топливо из Техаса на восточное побережье США. По данным СМИ, компания была вынуждена заплатить пять миллионов долларов в качестве сделки. За выкуп хакеры передали IT-специалистам Colonial Pipeline ключи дешифровки, чтобы те смогли восстановить отключенную компьютерную сеть.

Позже The Wall Street Journal сообщила, что группировка хакеров DarkSide объявила о прекращении своей деятельности. Такое решение было принято после того, как в ФБР указали на причастность DarkSide к взлому систем компании Colonial Pipeline.