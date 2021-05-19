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19.05.2021 02:22
Рубрика: Власть

Москва сможет предоставить переговорную площадку Израилю и Палестине

Москва готова стать площадкой для прямых переговоров между Израилем и Палестиной. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Фото: Reuters
Что изменилось в подходах к урегулированию палестино-израильского конфликта

"В последние несколько лет мы последовательно выступали за проведение палестино-израильского саммита, - цитируют Полянского "Известия". - Наша позиция по этому вопросу не изменилась".

Ранее президент России призвал искать решение обострившейся ситуации на Ближнем Востоке на основе резолюции Совбеза ООН. Путин заявил, что насильственные действия должны быть прекращены с обеих сторон. Оценивая ситуацию в российском МИД отметили, что эскалация в зоне палестино-израильского конфликта требует проведения встречи ближневосточного "квартета" на министерском уровне.

Напомним также, посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль уже заявлял, что Палестина готова в любое время к прямым переговорам с Израилем в Москве.

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