Сергей Лавров принял участие в заседании глав МИД ОДКБ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал гостем в столице Таджикистана, где в среду, 19 мая, состоялось заседание глав МИД стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Еще в декабре прошлого года коллеги из РФ, Беларуси, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии общались исключительно по видеосвязи, а теперь - впервые с начала пандемии - вернулись к старому доброму формату очной дипломатии. "Никакие технологии не заменят личного общения", - признал глава таджикского МИД Сироджиддин Мухриддин, открывая встречу.

До этого всех участников министерской сессии принял во Дворце наций президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сергей Лавров также успел провести двусторонние переговоры со своим таджикским коллегой, которого поблагодарил за теплый прием. Министры подтвердили, что Москву и Душанбе связывают отношения "союзничества и стратегического партнерства". Они обсудили договоренность о поставках в Таджикистан российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" на безвозмездной основе и скорейшее возобновление авиасообщения в полном объеме - тогда таджикские студенты смогут вернуться в российские вузы. А еще к 1 сентября РФ планирует построить в республике пять новых средних школ, где обучение будет вестись по российской программе. Господин Мухриддин подчеркнул, что в Таджикистане всегда рады приезжающим из РФ учителям. Всего же здесь действуют 32 русские школы и еще 170 - со смешанным языком обучения.

По традиции одной из главных тем переговоров стала ситуация на южных рубежах ОДКБ, где замаячили новые угрозы и вызовы. По словам Лаврова, в Москве озабочены активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана "в свете начавшегося или, по крайней мере, объявленного вывода войск США и НАТО" (согласно планам американской администрации, процесс должен завершиться к сентябрю). О тех же опасениях говорил во время визита в Москву 8-9 мая таджикский глава. В ОДКБ не зря бьют тревогу: в последнее время боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) не только активизировали атаки на полицейские силы в Кабуле, но и продолжают удерживать районы в северных провинциях, которые непосредственно граничат с Таджикистаном. "Готовы оказывать Душанбе всю необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков", - подтвердил Лавров.

Между тем, как писала "РГ", в американских СМИ недавно появились слухи о том, что Пентагон якобы начал подыскивать место для оборудования своих "аэродромов подскока" с боевыми беспилотниками и отрядами спецназа в одной из республик Центральной Азии, чтобы их в любой момент можно было перебросить к афганской границе, если там внезапно "полыхнет". Как утверждает The Wall Street Journal, в администрации Байдена "присматриваются" к Таджикистану или Узбекистану (сейчас не входит в ОДКБ). Впрочем, в Ташкенте поспешили заявить, что национальная оборонная доктрина не предусматривает размещения иностранных военных объектов на территории республики (хотя до 2005 года США использовали для своих целей узбекский военный аэродром "Ханабад"). А в Душанбе напоминают, что еще десять лет назад на саммите ОДКБ главами государств-участников было принято принципиальное решение о том, чтобы не принимать у себя военные базы третьих стран без согласия всех членов Организации. По мнению экспертов, подобные "утечки" имеют мало общего с реальностью. Скорее всего, Соединенным Штатам просто надо создать видимость поиска каких-то "тылов" в процессе ухода из Афганистана, считают собеседники "РГ". К тому же в Таджикистане нет подходящей инфраструктуры для гипотетического размещения американского аэродрома, зато есть 201-я база российских Вооруженных сил, которая продолжает укрепляться.

Сергей Лавров подтвердил, что 201-я база РФ остается одним из важнейших факторов поддержания стабильности в регионе. Российские военные вместе с таджикскими регулярно проводят учения по отработке контртеррористических действий. Российский министр подтвердил, что Москва и Душанбе в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение - по нему РФ поможет построить современную погранзаставу на таджикско-афганской границе.

Конечно же, участники встречи не обошли стороной очередной приграничный конфликт, который неожиданно вспыхнул в конце апреля между двумя членами ОДКБ - Таджикистаном и Киргизией. Напомним, спор за доступ к водозабору "Головной" стал причиной столкновений между соседними селами, которые переросли в локальные боевые действия с погибшими и ранеными с обеих сторон. "Мы очень рады, что горячая фаза недавнего конфликта осталась позади, но самое главное - что страны приступили к работе по делимитации и демаркации границы", - признал Сергей Лавров. По его словам, готовность Душанбе и Бишкека начать диалог должна стать хорошим примером для всего постсоветского пространства, где на некоторых участках "в силу известных причин границы не были оформлены окончательно и надежно в правовом плане".