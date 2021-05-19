Воскресший Lifan выпустил первый автомобиль

Компания Lifan Technology выпустила первый электромобиль после того, как ее головная структура подверглась процедурам банкротства и реорганизации. Накануне в Китае прошла торжественная презентация автомобиля, который сошел с конвейера завода в городе Чунцин, где исторически базируется Lifan.

Напомним, одна из первых частных автокомпаний Китая, которую прекрасно знают и россияне, оказалась на грани закрытия из-за огромных финансовых проблем. На счастье, на активы марки обратили внимание в Geely. И в январе 2021 года стало известно, что Lifan и Geely создали новый бренд Lifan Technology, который будет заниматься производством электромобилей для коммерческого сектора - такси, каршеринга, корпоративных парков. Тогда же была представлена и первая новинка, не получившая даже названия - минивэн на базе Maple Leaf 80V с существенно упрощенным интерьером. Напомним, данная модель - тоже "клон". В ее основе лежит бензиновый минивэн Geely Jiaji, электрификацией которого занялся очередной суббренд Geely.

Спустя несколько месяцев проект наконец заработал. У первой машины, представленной на презентации, по-прежнему не все понятно с неймингом, но, если верить местным СМИ, то речь идет о модели Lifan Technology 80V. Целый ряд таксомоторных парков уже ждет эти машины для работы под своими брендами.

Главная "фишка" 80V - в съемной батарее. Перспективная технология, которую, среди прочих производителей разрабатывает и Geely, позволяет продавать автомобили без аккумуляторов, при этом их можно использовать по подписке, меняя разряженный на полный на специальных станциях примерно за минуту.

В Lifan Technology сообщили, что контролем качества на возрожденном заводе Lifan занимается компания Geely Technology Group, которая провела всестороннюю трансформацию логистических и производственных связей. При этом на предприятии провели сразу 15 крупномасштабных преобразований.

И судя по всему, это только начало. После 80V уже в этом году компания обещает выпустить седан 60S и большой кроссовер 80X. Подробности о них появятся позже. Как и информация о том, планирует ли Lifan Technology экспортировать свои машины за границу. Напомним, в России бренд пока существует, но уже несколько лет распродает ранее произведенные и завезенные их Китая машины с традиционными двигателями.