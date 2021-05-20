Абсолютно новый Duster засветился на патентах. Такой может стать Lada Niva

Испанское издание Autofacil.es опубликовало патентные изображения, как предполагается, серийной версии концепта Dacia Bigster, который предвещал появление в линейке румынской марки кроссовера C-класса. Такой же будет у Lada.

Автомобиль на патентах имеет значительные отличия от концепта, показанного в начале 2021 года: у серийной версии задняя часть заметно короче. Графика фар и фонарей, накладки из неокрашенного пластика, бамперная группа сохранились.

Что за машина на патентах, пока не совсем понятно. Многие издания с уверенностью сообщают, что это новый Duster. Но при это, напомним, Bigster олицетворял собой концепт кроссовера C-класса с габаритной длиной 4.6 метра, что на 300 м больше, чем у нынешнего Duster. Однако на патентах, ещё раз подчеркнём этот момент, автомобиль имеет укороченную по сравнению с концептуальным Bigster заднюю часть, то есть на иллюстрациях может быть действительно изображён прототип Duster третьей генерации.

Таким образом, у Dacia в 2024 году появится новый Duster (тот, который на патентах), а автомобиль с "неоткусанной" задней частью - такой, какой она была у концепта Bigster, - будет новой моделью, играющей в сегменте SUV-C.

В любом случае оба кроссовера создаются на платформе CMF-B, что делает их ближайшими родственниками новой Lada Niva, выход которой запланирован в 2024 году. На презентации новой стратегии развития "Ренолюция", представленной в январе 2021 года, сообщалось, что у Lada в 2025 году появится кроссовер C-класса.

У моделей Lada, Dacia и Renault (да-да, у Renault тоже выпустит кроссовер по подобию Bigster) будет около 85% общих компонентов, но, по заявлению главы Renault Group, каждый автомобиль будет уникальным.

Фото: www.autofacil.es