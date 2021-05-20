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Warner Bros. выпустит отдельный фильм про Бэтгерл

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    20.05.2021, 16:21
Текст:   Богдан Бобров

Компания Warner Bros. запустила в производство отдельный фильм про Бэтгерл для стриминговой платформы HBO Max.

Как пишет The Hollywood Reporter, проект доверили дуэту режиссеров Адилю Эль Арби и Билалу Фалла, поставившему в прошлом году коммерчески суперуспешных "Плохих парней навсегда".

Сценаристом назначена Кристина Ходсон, ранее работавшая над "Хищными птицами" и "Бамблби".

Продюсером выступит Кристин Берр, готовящая к скорой премьере "Круэллу".

Подробности о касте, дате выхода и сюжете ленты пока неизвестны, но фанаты уже вовсю предлагают на титульную роль звезду сериала "Ход королевы" Аню Тейлор-Джой.

Бэтгерл - одна из участников "Бэтсемьи", наиболее часто за этим псевдонимом скрывается Барбара Гордон. Последний раз на больших экранах она появлялась в фильме "Бэтмен и Робин" 1997 года в исполнении Алисии Сильверстоун.

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