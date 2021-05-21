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21.05.2021 15:47
Рубрика: Российский автопром

Lada запорожской сборки: как производят российские автомобили на Украине

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Осенью 2020 года на Украине стартовали продажи машин Lada местной сборки. "Запорожская ОГА" рассказала, как выпускают модели Lada на ЗАЗе.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Запорожское предприятие обладает полным циклом производства легковых автомобилей, который включает штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку.

Автозавод инвестировал значительные средства в модернизацию. Теперь предприятие соответствует международным стандартам качества Groupe Renault.

В данный момент на мощностях ЗАЗа налажена крупноузловая сборка Lada Largus, Xray, Vesta Sedan, Vesta SW, Vesta SW Cross, Granta и Renault Arkana.

Lada Granta запорожской сборки стоит от 231 260 гривен (примерно 620 000 рублей), Vesta Sedan от 311 455 гривен (835 000 рублей), Xray от 307 725 гривен (825 000 рублей), Largus от 346 890 гривен (930 000 рублей). К слову, украинские прайс-листы заметно выше российских.

Напомним, на Украине с 2020 года ввели запрет на импорт легковых автомобилей из России. В сентябре того же года АвтоВАЗ подтвердил поставки комплектов моделей Lada на Запорожский автомобильный завод.

#Lada