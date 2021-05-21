Расстрелявшему сослуживцев воронежскому солдату продлили лечение

235-й гарнизонный суд по ходатайству следствия уточнил срок принудительного лечения солдата-срочника Антона Макарова. Расстрелявший сослуживцев на аэродроме Балтимор в Воронеже военнослужащий пробудет в стационаре до 9 августа, сообщили в пресс-службе суда.

- Первая психиатрическая экспертиза не смогла определить, был ли Макаров вменяем на момент преступления или нет. Его поместили в Воронежский областной психиатрический диспансер до тех пор, пока врачам не удастся добиться улучшения его состояния для новой экспертизы, - рассказала "РГ" адвокат солдата Ольга Зиброва.

Она отметила, что врачи могут вынести такое заключение и до 9 августа, в этом случае военнослужащего выпишут раньше.

Антону Макарову предъявлено обвинение в убийстве трех человек - двоих солдат-сослуживцев и офицера, дежурного по полку. Также молодой человек обвиняется в хищении оружия и угоне двух автомобилей.

Солдат покинул часть 9 ноября 2020 года. Под угрозой пистолета обвиняемый отбирал у водителей машины и двигался на них в Ливны, где живут воспитавшие его бабушка и дедушка. На полдороги он был задержан.