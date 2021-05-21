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21.05.2021 20:17
Рубрика: Происшествия

Суд в Саранске отказался отпустить Алексея Меркушкина из-под стражи

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Ленинский районный суд Саранска отказал в ходатайстве об изменении меры пресечения бывшему вице-премьеру правительства РМ Алексею Меркушкину. Арестованный на прошлой неделе экс-чиновник, который подозревается в коррупции, останется в СИЗО.

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Как сообщила пресс-служба райсуда, ходатайство о замене заключения под стражу на домашний арест было подано старшим следователем второго следственного отдела третьего следственного управления (с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ СК РФ. На процессе представитель следствия мотивировал это тем, что процесс сбора основных доказательств по делу находится на завершающей стадии, поэтому возможность обвиняемого повлиять на ход расследования значительно уменьшилась.

Однако суд счел, что оснований, указывающих на отсутствие необходимости дальнейшего содержания обвиняемого под стражей, не представлено.

Напомним, что бывший вице-премьер правительства РМ, министр целевых программ Алексей Меркушкин, курировавший подготовку региона к Чемпионату мира по футболу - 2018, был задержан 13 мая в аэропорту Шереметьево при попытке пересечения границы РФ. Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

По данным СК, в 2015 году подозреваемый, будучи фактическим акционером "Мордовпромстройбанка", вместе с председателем Совета директоров банка Вячеславом Брыковым и еще одним акционером - экс-проректором МГУ Алексеем Гришиным - передали взятку управляющему Отделением Нацбанка по Республике Мордовия Александру Тренькину. Следствие считает, что 7 миллионов рублей были переданы за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, поскольку выявленные нарушения грозили отзывом лицензии.

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Как уже писала "РГ", Брыков и Тренькин были задержаны в январе текущего года. Что касается Алексея Гришина, то его арестовали еще минувшим летом по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

14 мая суд арестовал Алексея Меркушкина до 12 июля. Позднее дело мордовского экс-чиновника было передано Третьему Следственному управлению с дислокацией в Нижнем Новгороде.

На процессе и в ходе предварительного следствия Алексей Меркушкин отрицал свою причастность к преступлению.

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