Старт серийного производства Aurus Senat: известна дата

Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе Aurus, запуск серийного производства седана Senat состоится уже 31 мая. В этот день пройдёт официальное мероприятие, посвящённое данному событию.

Отмечается, что Aurus Senat составит конкуренцию на рынке консервативных представительских автомобилей.

Базовый вариант обойдётся в 18 000 000 рублей.

Aurus Senat, построенный на "Единой модульной платформе", оснащается бензиновым V8 объёмом 4,4 литра (598 л. с.), 9-ступенчатым "автоматом" фирмы KATE, встроенным между ними электромотором и полным приводом c многодисковой фрикционной муфтой.

По шасси у седана независимая двухрычажная передняя и многорычажная задняя подвеска. Модель с клиренсом в 200 мм оборудована активными телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.