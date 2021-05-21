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21.05.2021 19:54
Рубрика: Общество

Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров

Текст: Ксения Колесникова

В Москве продолжил работу просветительский Марафон "Новое Знание" - первое масштабное мероприятие Российского общества "Знание" в рамках его полной "перезагрузки", объявленной по инициативе президента страны. Трансляции дискуссий, мастер-классов, выступлений ярких спикеров доступны на сайте.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Число просмотров трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн

Сегодня с аудиторией Марафона общались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко, предприниматель, изобретатель, основатель корпорации Space X Илон Маск, сооснователь компании Apple Computer Стив Возняк, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Сергей Собянин, Народный артист РФ, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, генеральный директор Mail.Ru Борис Добродеев и другие.

Обсуждались экологические  проблемы, актуальные вопросы государственного управления, образования, научных исследований в перспективных для государства сферах и многие другие актуальные темы. На том, как сохранить историческую правду и бороться с проявлениями лженауки, подробно остановился помощник президента РФ, зампред наблюдательного совета Российского общества "Знание" Владимир Мединский.

"Цель Марафона - придать новый импульс просветительской работе в России, поднять уровень наших проектов и при этом сделать их доступными для каждого человека в стране, - говорит генеральный директор Российского Общества "Знание" Максим Древаль. - Людям нужна достоверная и полезная информация. Потребность в ней испытывает и бизнес. И, безусловно, огромное значение имеет то, что эти проекты мотивируют людей на активное саморазвитие и личностный рост. Помогают им понять, что в современном мире успех приходит к тем, кто обладает широким кругозором, открыт для новых знаний и способен применить их на практике".

Трансляции доступны на сайте марафона "Новое Знание".

Общество Образование

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