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21.05.2021 12:12
Рубрика: Легковые авто

В России запатентовали Toyota Corolla Cross

Текст: Константин Руссов
Фото: ФИПС Фото: ФИПС
Фото: ФИПС

Федеральный институт промышленной собственности опубликовал изображения Toyota Corolla Cross, представленной летом 2020 года в Таиланде.

Фото: www.autofacil.es
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Toyota Corolla Cross создана на модульной платформе GA-C и имеет привод на фронтальную ось. Линейка силовых агрегатов представлена парой 140-сильного бензинового мотора 1.8 литра и вариатора, а также гибридом мощностью 122 л.с. (тот же 1.8 + электродвигатель).

Corolla Cross пока продаётся только на рынке Таиланда, в октябре изображения кросс-хэтча появились в базе европейского патентного ведомства, но официального заявления о расширении географии продаж японская компания пока не делала.

Тем не менее, своё слово Toyota держит: на премьере было заявлено, что Таиланд не будет единственной страной, где представлен Corolla Cross, и в марте модель начала покорение Южной Америки. По данным Automotive News, в ближайшее время Corolla Cross может выйти на рынок США.

Фото: ФИПС
Фото: Пресс-служба Toyota
#Toyota