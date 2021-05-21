"Вектор" не выявил "злых" мутаций индийского штамма COVID-19

Государственный научный центр "Вектор" изучает варианты индийского штамма COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы не обнаружили злых мутаций, которых так опасается весь мир, индийских вариантов", - заявила Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, в России зарегистрированы случаи заражения индийским штаммом коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения добавила индийский штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.

В конце марта Минздрав Индии сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

По данным ВОЗ, мутации нового штамма COVID-19, обнаруженного в Индии, указывают на устойчивость инфекции к выработанным антителам. В организации также отмечали, что есть основания говорить и о более высокой заразности этого варианта инфекции.