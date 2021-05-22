Песков прокомментировал новые санкции США против "Северного потока-2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на введение Вашингтоном новых санкций в отношении "Северного потока-2". По его словам, надо разобраться в действиях США.

"У коллег все, как всегда: говорят об одном, делают другое", - заявил Песков, отвечая "Интерфаксу" на вопрос, учтет ли Москва данный шаг при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом. "Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил пресс-секретарь президента.

В пятницу минфин США объявил о санкциях по проекту "Северный поток - 2" против ряда организаций и судов из России. Ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявляла, что готовый уже на 95 процентов проект строительства трубопровода остановить практически невозможно.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Проект реализуется совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух ниток газопровода должна составить 55 млрд кубометров в год. По словам вице-спикера Госдумы Игоря Ананских, проект будет реализован в любом случае, поскольку является коммерческим.