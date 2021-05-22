Росстандарт будет отзывать автомобили через портал госуслуг

Росстандарт оповестит владельцев автомобилей, попавших под отзывную кампанию, через единый портал госуслуг.

Этот проактивный сервис включён в ведомственную программу цифровой трансформации и планируется к запуску в следующем году, сообщил в интервью "РГ" заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

"Далеко не все знают об отзывных кампаниях, у дилеров нет исчерпывающих контактов, поэтому и расширяем способы информирования", - сказал он.

Число автомобилей, попавших под отзыв с 2015 года (когда Росстандарт начал активно развивать это направление), достигло почти 4 миллионов. За четыре месяца 2021 года Росстандарт согласовал 44 программы добровольного отзыва, охватывающие 72 тыс. автомобилей.

В числе машин с обнаруженными дефектами оказываются представители абсолютно всех сегментов - от бюджетных до премиальных. Иногда под отзывные кампании подпадают даже автомобили, только что сошедшие с конвейера.

Полностью интервью с заместителем руководителя Росстандарта Алексеем Кулешовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты - Неделя"