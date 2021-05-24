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24.05.2021 20:20
Рубрика: Происшествия

Работы больше, срок короче

Идея использовать заключенных вместо рабочих-мигрантов находит все больше сторонников
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)

Министр юстиции Константин Чуйченко считает совершенно правильной идею о замещении отечественными заключенными приезжих трудовых мигрантов. Об этом чиновник заявил в Хабаровске. И вчера же на подобную идею официально отреагировал Следственный комитет РФ.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Напомним, активнее использовать заключенных в сферах, в которые привлекаются трудовые мигранты, первым предложил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Он сказал, что у нас 188 тысяч заключенных имеют право на замену наказания в колониях принудительными работами.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко вчера заявила следующее.

- Идея директора ФСИН Александра Калашникова заменить мигрантов на осужденных рациональна и заслуживает серьезной поддержки.

По словам представителя следственного ведомства, отечественное законодательство "допускает замену отдельным лицам наказания на принудительные работы, и это вполне отвечает смыслу гуманизации уголовно-исполнительной политики.

Если у заключенного не погашены долги, то он не может просить о досрочном освобождении

В Следственном комитете напомнили, что одно из назначений наказания - это исправление осужденного. А труд - одно из средств достижения таких целей.

Есть еще немаловажный аспект - за работу на стройках будут платить. А оплачиваемая занятость для тех, кто будет работать на строительных и промышленных объектах, где не хватает рабочих рук, станет и большим шагом для социальной адаптации осужденных.

Плюс к этому у таких работников на стройках зарплата стабильная. А это значит, что заработанными деньгами осужденные смогут покрывать причиненный ими ущерб пострадавшим людям. Сегодня зачастую в местах лишения свободы арестанту просто негде работать и, соответственно, зарабатывать. А если у заключенного не погашены долги, то он не может просить об условно-досрочном освобождении. Получается замкнутый круг.

В ведомстве Александра Бастрыкина приводят еще один аргумент. Там напоминают, что, к сожалению, часть приезжающих к нам трудовых мигрантов не всегда соблюдает российские законы. По статистике, в 2020 году количество граждан других государств, совершивших особо тяжкие преступления у нас, составило более 2,5 тысячи - на 5,5 процента больше, чем в 2019 году.

- Это еще один критерий, который позволяет говорить о целесообразности предложения ФСИН, что явно могло бы благоприятно отразиться на профилактике и снижении уровня преступности, подчеркнула Светлана Петренко.

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