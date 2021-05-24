Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.05.2021 09:42
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Land Cruiser 300: фото салона

Текст: Константин Руссов

Этим летом будет представлен флагманский внедорожник Toyota - Land Cruiser 300, внешность которого уже давно не является секретом. На этот раз "шпионы" смогли заглянуть в салон новинки, правда, уже не в первый раз.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota будет приплачивать покупателям некоторых RAV4

На фото видны часть рулевого колеса нового дизайна, "парящий" над центральной консолью дисплей мультимедиа, дефлекторы, находящиеся под ним и клавиши управления климатом в салоне, в том числе подогревами сидений. Чуть ниже - кнопки мультимедиа, под которыми - дисковод… Кроме этого на фото попали планшеты, закреплённые на спинках передних сидений.

Напомним, что салон LC 300 был рассекречен ещё в начале февраля, причём детальный фотообзор сделали в России.

Ранее "РГ" рассказывала, какими двигателями будет оснащаться новый Toyota Land Cruiser 300.

По предварительной информации, старт продаж внедорожника состоится в конце лета.

#Toyota