Новый Toyota Land Cruiser 300: названы все моторы и их характеристики

Появилась уточнённая информация по моторной гамме нового Toyota Land Cruiser 300, который будет представлен через две недели. В списке, как и предполагалось, не оказалось V8.

По данным land.cruiser.300, линейка представлена дизелем V6 объёмом 3.3 литра и мощностью 306 л.с., крутящий момент составляет 700 Нм.

У нынешнего дизельного двигателя почти на 41 л.с. и 50 Нм меньше. Также LC 300 можно будет купить с 415-сильной "турбошестёркой" 3.5 литра (650 Нм). Предполагается, что в паре с ними будет работать 10-ступенчатый "автомат".

Известно, что Toyota Land Cruiser 300 получит версию GR, которая будет оснащаться блокировками обоих дифференциалов и электронно-управляемую систему кинетической стабилизации подвески.

Ранее были полностью рассекречены внешность и салон внедорожника.