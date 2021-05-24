МВД предложило запретить "скопинскому маньяку" общаться со СМИ

В Рязанской области полиция и прокуратура обжаловали решение районного суда, лишь частично удовлетворившего ужесточение административных ограничений "скопинскому маньяку". Соответствующая апелляционная жалоба поступила в областной суд, сообщила "РГ" пресс-секретарь облсуда Анна Кремнева.

Ранее полиция подавала иск в районный суд об установлении дополнительных административных ограничений Виктору Мохову, прозванному "скопинским маньяком" за похищение и превращение двух школьниц в сексуальных рабынь. Речь о запрещении Мохову общения со СМИ, в том числе в интернете, посещения заведений, где распивают спиртные напитки или продают алкоголь на розлив, а также увеличения числа явок в полицию для регистрации с 2 до 4 раз в месяц. Суд первой инстанции удовлетворил лишь последний пункт: теперь Мохов должен являться в МОМВД каждую неделю.

Изначально Пугачевский райсуд Саратовской области установил для Мохова следующие запреты: не посещать массовых мероприятий, не выходить по ночам из дома за исключением необходимости этого по работе, не выезжать за пределы Скопинского района и отмечаться в полиции два раза в месяц.

В апелляционной жалобе административные истцы настаивают на применении к Мохову всех заявленных дополнительных административных ограничений в полном объеме.