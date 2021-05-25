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25.05.2021 14:17
Рубрика: В мире

Лавров рассказал о встрече Патрушева и Салливана

Текст: Алексей Чуриков
Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, состоявшаяся в Женеве, прошла в откровенном формате. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим мальтийским коллегой Эваристом Бартоло, которая транслировалась в Youtube.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев (справа) и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: Пресс-служба Совета безопасности РФ/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев (справа) и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: Пресс-служба Совета безопасности РФ/РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев (справа) и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: Пресс-служба Совета безопасности РФ/РИА Новости

Лавров подчеркнул, что в ходе беседы Патрушева и Салливана стороны не пытались затушевывать имеющиеся глубокие и серьезные разногласия. Разговор был столь же откровенным, как и в ходе переговоров Лаврова с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Рейкъявике.

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"И в том, и в другом случае разговоры были откровенными, не затушевывающими наши разногласия, которые серьезные и глубокие", - подчеркнул российский министр. Лавров также добавил, что, как в Рейкъявике, так и в Женеве, американская сторона излагала свою позицию в уважительной манере.

Тон диалога с Вашингтоном, который наблюдался в ходе последних контактов, по словам Лаврова, позволяет рассчитывать на снятие определенных раздражителей в отношениях России и США.

"Манера, в которой излагалась позиция американской стороны, была уважительной и позволяющей рассчитывать, что через завязывание серьезного конкретного диалога по практическим, не выдуманным угрозам и рискам мы можем рассчитывать, если усилия с обеих сторон будут предприниматься, на снятие определенных раздражителей. Это будет не быстро, непросто", - подчеркнул Сергей Лавров.

Он также обратил внимание на то, что в самое ближайшее время будет объявлена российская позиция относительно возможного саммита глав двух государств. "Мы, как уже не раз было сказано, позитивно оценили предложение президента Соединенных Штатов Джо Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго", - заявил Лавров.

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