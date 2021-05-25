В Омске фермера оштрафовали на полмиллиона рублей за лесной пожар

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Азовского района Омской области выплатит крупный штраф за нарушение правил пожарной безопасности.

К административной ответственности фермера привлекло главное управление лесного хозяйства региона. В апреле тракторист хозяйства поджег на поле стерню, и огонь моментально перекинулся на лесные насаждения. К счастью, лесники вовремя заметили пожар и отстояли угодья.

- Фермер не проложил минерализованную полосу на протяжении всей границы между его полем и ближайшим лесом, хотя его неоднократно уведомляли о необходимости проведения опашки, - сообщила "РГ" представитель главного управления лесного хозяйства Омской области Екатерина Лендел.

Неконтролируемые сельхозпалы в регионе категорически запрещены. Однако после снеготаяния жители деревень по-прежнему жгут отходы, не ставя в известность ни лесников, ни пожарных. Раньше фермеры перепахивали пожнивные - теперь экономят на топливе и подпаливают стерню. Чтобы минимизировать опасность, полеводы обязаны отделять свои земли от лесов противопожарными барьерами. Лесники уверяют, что там, где поля обработаны, пожаров вообще не возникает. Но многие земледельцы по-прежнему пренебрегают своими обязанностями. В результате по старым кладбищам, сенокосам и пашням огонь беспрепятственно кочует в лес.

Май в Омской области выдался жарким и ветреным, что только усугубляет обстановку. Этой весной в Прииртышье уже произошло 396 лесных пожаров - большинство из них по вине людей. Огонь уничтожил около 20 тысяч лесных гектаров. По словам специалистов, погибшие угодья восстановятся лишь спустя 60 лет. А чтобы новый лес достиг спелости, потребуется целый век…

Из-за палов травы горит не только лес, но и жилые массивы. В майские праздники в Прииртышье за несколько минут практически полностью сгорела деревня Каракуль. По данным следователей, населенный пункт также не был опахан.

Чтобы минимизировать риски, в регионе ввели особый противопожарный режим до 27 июня. Но запрет на выезды в лес, разведение костров и поджигание стерни не спасает ситуацию.

Впрочем, во время действия особого режима за нарушение пожарной безопасности установлены повышенные штрафы - от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Фермер из Азовского района в этом году стал первым, кто выплатит 500 тысяч рублей за то, что "сэкономил" на полевых работах. Чиновники надеются, что это станет хорошим уроком для других работников сельского хозяйства.