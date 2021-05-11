В Сибири рекомендовано ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Рослесхоз рекомендовал Омской и Новосибирской области ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах - прогнозы крайне неблагоприятные.

В ближайшие пять дней на большей части территории Западной Сибири ожидается высокий класс пожарной опасности по условиям погоды, местами чрезвычайный класс.

С начала мая в Омской области ликвидировано уже 159 лесных пожаров. Схожая ситуация наблюдается и в Новосибирской области. По данным федеральной авиалесоохраны, более 80 процентов из них произошли в результате выжиганий сухой травы и перехода в лес огня с сопредельных нелесных земель.

Из-за палов травы горит не только лес, но и жилые массивы. В майские праздники в Прииртышье практически полностью сгорела деревня Каракуль. В считанные секунды огонь уничтожил 14 жилых домов, магазин и надворные постройки. Сухие деревянные здания полыхали как спички. Семьи остались без крыши над головой, скота и имущества. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы поселения Уленкуль, в состав которого входил Каракуль. Чиновницу обвиняют в халатности. Выяснилось, что деревня не была очищена от сухой травы и опахана минерализованными полосами.

Весенние возгорания в зеленых массивах - "географический" бич Западной Сибири. А жаркая и ветреная погода усугубляет обстановку.

- Только за сутки 7 мая по данным космического мониторинга зарегистрировано 332 термические точки, что является рекордом за весь 2021 год, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

К каждой весне огнеборцы готовятся как к войне. За контролем над удаленными массивами устанавливают спутниковое наблюдение, которое мгновенно вычисляет термические точки. К тушению возгораний привлекают боевые эшелоны, воинские части и городскую землеройную технику. Подразделения МЧС переводят на усиленный режим работы.

Однако порой одного брошенного окурка на обочине магистрали достаточно для того, чтобы сгорели сотни гектаров леса. Как бороться с пресловутым "человеческим фактором", чиновники до сих пор не придумали. Особый противопожарный режим, запрет на выезд в лес и разведение костров не спасают ситуацию.

Пороховая бочка - заброшенные сельскохозяйственные угодья. В некоторых районах - километровые поля сухого бурьяна. Обжигать их по осени лесники не имеют права - частная собственность. А весной по старым кладбищам, сенокосам и пашням огонь беспрепятственно кочует в лес.

Еще одна проблема - неконтролируемые сельхозпалы. Они категорически запрещены. Однако после снеготаяния сельчане по-прежнему жгут отходы, не ставя в известность ни лесников, ни пожарных. Раньше фермеры перепахивали пожнивье - теперь экономят на топливе и подпаливают стерню.

- Чтобы минимизировать опасность, полеводы обязаны отделять свои земли от лесов противопожарными барьерами, - объясняют в главном управлении лесного хозяйства Омской области.

- Вокруг Крутинки, Китермы, Зимино земли обработаны, и на них пожары вообще не возникают, - говорит начальник отдела ГУЛХ Крутинское лесничество Сергей Ильченко.

За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в Сибири введены штрафные санкции: от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Но кузбасские депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение противопожарного режима: штрафы для граждан они намерены увеличить в десять раз, а для иных субъектов административной ответственности - в два раза. По словам парламентариев, 949 из 1378 прошлогодних лесных пожаров произошли по вине людей.