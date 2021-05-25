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25.05.2021 21:12
Рубрика: Власть

Российский консул встретился с задержанной в Минске гражданкой РФ

Текст: Юрий Чернов

Задержанная 23 мая в Минске россиянка София Сапега заявила, что является редактором Telegram-канала, публиковавшего личные данные на белорусских силовиков. Этот медиа-ресурс признан республиканским МВД экстремистским. Напомним, что Сапега была задержана белорусскими правоохранителями вместе с Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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На опубликованных в сети кадрах Сапега говорит, что является гражданкой России, проживающей в столице Литвы, Вильнюсе. "23.05.2021 года летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", - заявила россиянка на видео, опубликованном Telegram-каналом "Желтые сливы".

Согласно заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, белорусская сторона ранее подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Беларуси.

Вечером вторника посольство России в Минске сообщило, что российский дипломат провел встречу с россиянкой. "Она чувствует себя нормально, жалоб на некорректное обращение не высказывала. Посольство РФ предпринимает все необходимые меры по защите задержанной в Минске россиянки Сапеги, продолжит оказывать ей поддержку. РФ ждет от властей Белоруссии официальной информации о выбранной мере пресечения задержанной в Минске россиянке", - цитирует пресс-атташе посольства РИА Новости.

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