СМИ: Банки резко повысили лимиты по кредитным картам

В апреле средний лимит по кредитным картам вырос на 5,2% по сравнению с мартом, до 72,9 тысячи рублей. Этот показатель является максимальным с 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать с апрелем прошлого года, то рост составил 12,3%. Столь резкое увеличения связано с тем, что в начале пандемии коронавируса банки ужесточали условия кредитования, тогда как сейчас наблюдается смягчение условий.

В понедельник НБКИ сообщило, что средний размер потребительского кредита в России в апреле также обновил рекорд, достигнув 317,7 тысячи рублей. По данным аналитиков, по сравнению с мартом показатель вырос на 16,1%.

Ранее Банк России назвал нынешний уровень долговой нагрузки физлиц "исторически высоким". Спрос на заемные деньги, по оценке регулятора, снова начинает перегревать рынок розничного кредитования.

"В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о "пузырях", - отмечала первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

С 1 июля Банк России планирует отменить "антикризисную" шкалу надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам, вернувшись к более высокому уровню надбавок, который действовал до пандемии.

Повышение надбавок к коэффициентам риска означает, что в целом банки будут или чаще отказывать закредитованным гражданам в кредите, или предлагать более высокие ставки.