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25.05.2021 11:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ сделает кемпер "Байкал" из любой "Буханки"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

УАЗ презентовал заводскую кемперную модификацию "Буханки", которая получила название "Байкал". Стало известно, что завод и партнёрская компания "Автодом" готовы переделать в автомобиль для путешествий даже машины с пробегом.

Фото: www.autoscout24.com
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"Да, поезженный авто также можно переоборудовать в кемпер. Точные сроки и ценообразование зависит от конкретного заказа", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе автопроизводителя.

На момент премьеры концепта в апреле 2020 года УАЗ называл цену переделки - 500 000 рублей. Сроки переоборудования авто - 23 дня.

Кемпер "Байкал" может иметь одну из четырёх надстроек, в числе которых - раскладывающаяся крыша, позволяющая разместить на втором ярусе ещё одно спальное место. Также "Буханка" оборудуется гарнитуром, мойкой со смесителем, портативной газовой плитой, биотуалетом.

#УАЗ