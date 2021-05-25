УАЗ сделает кемпер "Байкал" из любой "Буханки"

УАЗ презентовал заводскую кемперную модификацию "Буханки", которая получила название "Байкал". Стало известно, что завод и партнёрская компания "Автодом" готовы переделать в автомобиль для путешествий даже машины с пробегом.

"Да, поезженный авто также можно переоборудовать в кемпер. Точные сроки и ценообразование зависит от конкретного заказа", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе автопроизводителя.

На момент премьеры концепта в апреле 2020 года УАЗ называл цену переделки - 500 000 рублей. Сроки переоборудования авто - 23 дня.

Кемпер "Байкал" может иметь одну из четырёх надстроек, в числе которых - раскладывающаяся крыша, позволяющая разместить на втором ярусе ещё одно спальное место. Также "Буханка" оборудуется гарнитуром, мойкой со смесителем, портативной газовой плитой, биотуалетом.