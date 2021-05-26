Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.05.2021 18:02
Рубрика: ПДД

Названо самое частое и опасное нарушение ПДД в Москве

Текст: Юрий Зубко
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Департамент транспорта столицы рассказал о том, что в Москве в 2021 году самым распространенным нарушением ПДД и одним из самых опасных стало превышение скоростного режима - приходится 43% всех фиксаций, сделанных за первые четыре месяца с начала года.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Названа главная опасность автоматического списания штрафов за нарушения ПДД

"Скорость снижает время на реакцию и увеличивает тормозной путь. И если на скорости 30 км/ч до полной остановки вы проедете 19 метров, то на 60 км/ч - 50. Это, кстати, высота Триумфальной арки в Париже", - отметили в Дептрансе.

Ранее, напомним, сообщалось, что Министерство юстиции России предлагает проработать вопрос введения упрощенного порядка взыскания средств с водителей, чьи нарушения были зафиксированы автоматическими камерами на дороге.

Сейчас взыскание таких штрафов в принудительном порядке требует обязательного участия судебного пристава. Переход к электронному механизму будет способствовать упрощению этого процесса. Однако он может вызвать ряд противоречий с существующими законодательными нормами, предупреждают эксперты ОНФ

#ПДД