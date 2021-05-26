Названо самое частое и опасное нарушение ПДД в Москве

Департамент транспорта столицы рассказал о том, что в Москве в 2021 году самым распространенным нарушением ПДД и одним из самых опасных стало превышение скоростного режима - приходится 43% всех фиксаций, сделанных за первые четыре месяца с начала года.

"Скорость снижает время на реакцию и увеличивает тормозной путь. И если на скорости 30 км/ч до полной остановки вы проедете 19 метров, то на 60 км/ч - 50. Это, кстати, высота Триумфальной арки в Париже", - отметили в Дептрансе.

Ранее, напомним, сообщалось, что Министерство юстиции России предлагает проработать вопрос введения упрощенного порядка взыскания средств с водителей, чьи нарушения были зафиксированы автоматическими камерами на дороге.

Сейчас взыскание таких штрафов в принудительном порядке требует обязательного участия судебного пристава. Переход к электронному механизму будет способствовать упрощению этого процесса. Однако он может вызвать ряд противоречий с существующими законодательными нормами, предупреждают эксперты ОНФ