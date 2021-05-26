В России стартовала вакцинация животных от COVID-19

В ряде российских регионов началась вакцинация домашних животных от COVID-19. Об этом журналистам сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что вакцинация проходит на базе ветеринарных клиник.

"Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле", - говорится в сообщении.

Сейчас сделать прививку от COVID-19 домашним животным могут жители Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга будет доступна в Челябинске, Крыму и Санкт-Петербурге.

Первая в мире вакцина от коронавируса, предназначенная для животных, была зарегистрирована в конце марта. Препарат получил название "Карнивак-Ков", его отпускная цена составляет 500 рублей (за две дозы, торговая наценка не должна превышать 30%).

В клинических испытаниях "Карнивак-Ков" были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. У всех вакцинированных животных в ста процентах случаев появились антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. По имеющимся пока данным, антитела сохраняются в организме животных не менее шести месяцев.