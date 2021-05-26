Названы регионы, в которых доступна вакцинация животных от COVID-19

Сделать домашним животным прививку от COVID-19 уже сейчас могут жители Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга будет доступна в Челябинске, Крыму и Санкт-Петербурге, сообщили в Россельхознадзоре.

Вакцинация доступна в ветеринарных клиниках. Врачи отмечают большой спрос со стороны владельцев домашних питомцев.

Россия - первая в мире страна, зарегистрировавшая вакцину от коронавируса, которая предназначена для животных. Препарат получил название "Карнивак-Ков", отпускная цена составляет 500 рублей (за две дозы, торговая наценка не должна превышать 30%).

По данным клинических исследований, после вакцинации антитела сохраняются в организме животных на протяжении не менее полугода.