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26.05.2021 17:57
Рубрика: Общество

Названы регионы, в которых доступна вакцинация животных от COVID-19

Текст: Василий Кошкин
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сделать домашним животным прививку от COVID-19 уже сейчас могут жители Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга будет доступна в Челябинске, Крыму и Санкт-Петербурге, сообщили в Россельхознадзоре.

Фото: iStock
Российской вакциной от COVID-19 для животных заинтересовались в Европе

Вакцинация доступна в ветеринарных клиниках. Врачи отмечают большой спрос со стороны владельцев домашних питомцев.

Россия - первая в мире страна, зарегистрировавшая вакцину от коронавируса, которая предназначена для животных. Препарат получил название "Карнивак-Ков", отпускная цена составляет 500 рублей (за две дозы, торговая наценка не должна превышать 30%).

По данным клинических исследований, после вакцинации антитела сохраняются в организме животных на протяжении не менее полугода.

В регионах Общество Здоровье Общество Природа Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва ЦФО Рязанская область Рязань ЦФО Брянская область Брянск УрФО Челябинская область Челябинск ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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