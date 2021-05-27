АвтоВАЗ активно готовится к выпуску моделей на новой платформе

В прошлом году на АвтоВАЗе стартовала модернизация линии B0. К примеру, завершился монтаж линии контроля качества автомобилей на платформах B0 и CMF-B.

Теперь на заводе с двухсменного на трехсменный график работы переводят производство ремонта и обслуживания.

Как сообщает паблик "Нетипичный АвтоВАЗ" в соцсети "ВКонтакте", такое решение связано с подготовкой предприятия к выпуску моделей на модульной архитектуре CMF-B.

Дело в том, что ремонтники не успевают осваивать современное оборудование. Ведь им необходимо обеспечивать и работоспособность линий для стабильного производства машин актуального модельного ряда.

Напомним, что скоро Волжский автогигант наладит серийную сборку Renault Logan и Sandero третьего поколения, которые построены на платформе CMF-B. На завод в комплекс покраски уже привозили кузов нового Sandero.

В рамках стратегии "Renaulution" модели Lada также ожидает переход на архитектуру CMF-B. До 2025 года российская марка представит Granta и Vesta следующей генерации, преемника Niva и кроссовер C-класса.