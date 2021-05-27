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27.05.2021 10:51
Рубрика: Легковые авто

Chery запатентовал в России обновленный кроссовер TXL

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Китайская Chery запатентовала в России внешний вид среднеразмерного кроссовера CheryExeed TXL обновленного образца. Документ опубликован в базе fips.ru.

Фото: Пресс-служба Chery.
Все плюсы и минусы премиум-кроссовера CheryExeed TXL за 2,5 млн рублей

Рестайлинговый TXL появился в Китае осенью 2020 года, машина отличается от своего предшественника измененным оформлением передней и задней частей кузова.

Спереди применен новый бампер с воздухозаборником увеличенной площади и вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями, в заднем бампере появилась имитация отдушин. В салоне используются улучшенные экраны комбинации приборов и медиасистемы.

Технически обновленный TXL не отличается от машины дорестайлингового образца - он оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором с непосредственным впрыском и турбонаддувом (мощность - 186 л.с.). Двигатель агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод - передний или полный.

Напомним, CheryExeed TXL относится к категории среднеразмерных кроссоверов: длина, ширина, высота модели составляют 4775, 1872 и 1685 мм соответственно, колесная база - 2800 мм.

Обновленный CheryExeed TXL должен появиться в России в продаже в течение нескольких месяцев, машина уходящего образца предлагается у нас только в варианте с полным приводом. Цена - от 2 349 900 рублей.

Фото: Роспатент
#Chery