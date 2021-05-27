Chery запатентовал в России обновленный кроссовер TXL

Китайская Chery запатентовала в России внешний вид среднеразмерного кроссовера CheryExeed TXL обновленного образца. Документ опубликован в базе fips.ru.

Рестайлинговый TXL появился в Китае осенью 2020 года, машина отличается от своего предшественника измененным оформлением передней и задней частей кузова.

Спереди применен новый бампер с воздухозаборником увеличенной площади и вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями, в заднем бампере появилась имитация отдушин. В салоне используются улучшенные экраны комбинации приборов и медиасистемы.

Технически обновленный TXL не отличается от машины дорестайлингового образца - он оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором с непосредственным впрыском и турбонаддувом (мощность - 186 л.с.). Двигатель агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод - передний или полный.

Напомним, CheryExeed TXL относится к категории среднеразмерных кроссоверов: длина, ширина, высота модели составляют 4775, 1872 и 1685 мм соответственно, колесная база - 2800 мм.

Обновленный CheryExeed TXL должен появиться в России в продаже в течение нескольких месяцев, машина уходящего образца предлагается у нас только в варианте с полным приводом. Цена - от 2 349 900 рублей.