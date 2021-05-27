В июне Twitter представит Роскомнадзору данные по удалению контента

В июне Twitter предоставит результаты работы по ранее опубликованному контенту. Об этом рассказал глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"После принятых мер западные сервисы вышли с нами на связь, - цитирует руководителя надзорного ведомства РИА Новости. - К первой декаде июня один из них должен предоставить нам данные по удалению запрещенной информации и по выполнению иных требований российского законодательства".

При этом Липов посетовал на трудности диалога с представителями соцсетей, которые часто заявляют "о своей исключительности и праве диктовать нам определенные условия по работе их сервисов на территории нашей страны".

Напомним, Роскомнадзор с десятого марта замедлил скорость работы Twitter на территории России. Ограничения коснулись 100% мобильных устройств и 50% стационарных устройств. Речь идет о передаче фото и видео. Ранее надзорное ведомство направило администрации сервиса свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

В компании Twitter заявили о готовности в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором.