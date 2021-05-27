В Минпросвещения разъяснили ситуацию с проверкой учебников для колледжей

Президент России Владимир Путин подписал изменения в ФЗ "Об образовании в РФ". С 1 сентября 2023 года в колледжах будут использоваться исключительно учебники, прошедшие экспертизу и рекомендованные федеральным перечнем учебников, сообщает министерство просвещения. В ведомстве уточнили, что это позволит взять на контроль качество содержания учебников в системе среднего профобразования. До 2025 года законом предусмотрен переходный период.

Напомним, ранее Минпросвещения провело анализ учебников, особое внимание - изданиям по истории и информации о Великой Отечественной войне. Выявлен ряд учебников, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы.

- Сегодня у нас более половины ребят после 9-го класса идут в колледжи, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Есть все предпосылки: развитая инфраструктура, передовое оборудование, четкое понимание востребованности на рынке труда. Но вместе с навыками рабочих профессий колледжи должны дать знания и в части общих предметов. К вопросу качества учебной литературы здесь нужно подходить так же требовательно, как это построено в школах. Изменения, внесенные в закон, позволят избежать ситуаций, когда в системе среднего профобразования на партах попадались учебники с устаревшей, неполной или недостоверной информацией, не переиздававшиеся годами.

Также изменения в закон, как уже сообщала "РГ", касаются новых подходов к учету профессиональных стандартов. Так, в среднем профобразовании теперь профстандарты будут учитываться при разработке примерных программ, а не федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Как сообщили в Минпросвещения, эта норма позволит уйти от жесткого регулирования содержания образовательных программ в колледжах, оперативно и гибко реагировать на актуальные изменения на рынке труда.

Кроме того, теперь образовательные стандарты среднего профобразования можно будет разрабатывать не только по каждой профессии или специальности, но и по укрупненным группам, по областям и видам профессиональной деятельности, уровню образования.