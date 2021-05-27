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27.05.2021 01:52
Рубрика: Экономика

В Роскомнадзоре оценили необходимость замедления трафика Google

В Роскомнадзоре пока не видят необходимости применять к сервисам Google более серьезные меры, чем штрафы. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов.

Фото: iStock
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"Пока штрафов достаточно, - цитирует главу российского надзорного ведомства РИА Новости. - Однако если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу от нее, значит, к ней будут применяться более радикальные меры".

Напомним, Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. В адрес администрации Google было направлено 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких данных. Выполнено пока только пять тысяч из них.

Штрафы за невыполнение требований об удалении запрещенного контента, могут обойтись компании в сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения штраф составит десятую часть годовой выручки Google, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети в России. Таковыми в стране являются "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники". Сильно набрал популярность TikTok. По некоторым данным, за последние два года его аудитория выросла в семь раз. Таким образом, TikTok в России по популярности обогнал Facebook.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Google

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