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28.05.2021 15:25
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали о перспективах открытия Турции для российских туристов

Текст: Евгений Гайва
Введенные ограничения на прямые авиаперелеты из России на курорты Турции действуют до 1 июня. Если ограничения снимут, некоторые убытки понесут авиакомпании, но если ограничения продлят - долги будут расти и у авиакомпаний, и у туроператоров, считают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса может состояться 28 мая. На заседании должно быть принято решение по Турции. Как отметила в беседе с "РГ" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), сейчас нет информации о том, что заседание действительно состоится.

Фото: Из личного архива Вячеслава Пестрикова
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Между тем в отрасли нарастает напряженность из-за неопределенности. "Туристы предъявляют претензии турагентам, требуют документы на туры в Турцию с 1 июня, поскольку о продлении ограничений на полеты не сообщалось", - пояснила эксперт. Туристы, которые должны вылететь в Турцию в первую неделю июня, за несколько дней до намеченного вылета не понимают, смогут ли они воспользоваться купленными турами. Потому РСТ обратилось к председателю оперштаба Татьяне Голиковой с просьбой предоставить официальную информацию о дальнейших планах по поводу авиасообщения с Турцией.

Туроператоры и туристы больше всего обеспокоены из-за неопределенности, так что стоит принять какое-то решение, согласен директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"В случае принятия положительного решения будет очень сложно за три дня что-то восстановить. Продажи туров были прекращены, но часть людей ждет вылета, рейсы заполнены не более чем наполовину. Компании, которые будут обязаны выполнять эти рейсы, попадут в очередную финансовую яму", - заявил он "РГ".

В случае принятия по тем или иным причинам отрицательного решения, то есть решения на продление ограничений величина долгов у авиакомпаний перед пассажирами и у туроператоров будет нарастать. Туры на лето в Турцию уже приобрели сотни тысяч российских туристов.

Фото: iStock
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При этом никак не повлияют на спрос изменения в системе all Inclusive в турецких отелях. "Те ценовые рамки, которые сегодня предлагает Турция, не просто конкурентоспособны, а чрезвычайно конкурентоспособны по сравнению с другими возможностями для зарубежного отдыха, которые есть у российских туристов. Поэтому изменения в системе "все включено" никак не скажутся на спросе", - отметил Осауленко. Немного будут ужесточены санитарные нормы, но это пойдет только на пользу, считает он.

"Когда из-за пандемии люди сами не могли подходить к еде, и блюда накладывали им повара, турпоток нисколько не снизился. Все это мелочи по сравнению с самим фактом возможности отдыхать в Турции", - добавила Ирина Тюрина.

Экономика Туризм

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