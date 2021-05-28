Эксперты рассказали о перспективах открытия Турции для российских туристов

Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса может состояться 28 мая. На заседании должно быть принято решение по Турции. Как отметила в беседе с "РГ" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), сейчас нет информации о том, что заседание действительно состоится.

Между тем в отрасли нарастает напряженность из-за неопределенности. "Туристы предъявляют претензии турагентам, требуют документы на туры в Турцию с 1 июня, поскольку о продлении ограничений на полеты не сообщалось", - пояснила эксперт. Туристы, которые должны вылететь в Турцию в первую неделю июня, за несколько дней до намеченного вылета не понимают, смогут ли они воспользоваться купленными турами. Потому РСТ обратилось к председателю оперштаба Татьяне Голиковой с просьбой предоставить официальную информацию о дальнейших планах по поводу авиасообщения с Турцией.

Туроператоры и туристы больше всего обеспокоены из-за неопределенности, так что стоит принять какое-то решение, согласен директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"В случае принятия положительного решения будет очень сложно за три дня что-то восстановить. Продажи туров были прекращены, но часть людей ждет вылета, рейсы заполнены не более чем наполовину. Компании, которые будут обязаны выполнять эти рейсы, попадут в очередную финансовую яму", - заявил он "РГ".

В случае принятия по тем или иным причинам отрицательного решения, то есть решения на продление ограничений величина долгов у авиакомпаний перед пассажирами и у туроператоров будет нарастать. Туры на лето в Турцию уже приобрели сотни тысяч российских туристов.

При этом никак не повлияют на спрос изменения в системе all Inclusive в турецких отелях. "Те ценовые рамки, которые сегодня предлагает Турция, не просто конкурентоспособны, а чрезвычайно конкурентоспособны по сравнению с другими возможностями для зарубежного отдыха, которые есть у российских туристов. Поэтому изменения в системе "все включено" никак не скажутся на спросе", - отметил Осауленко. Немного будут ужесточены санитарные нормы, но это пойдет только на пользу, считает он.

"Когда из-за пандемии люди сами не могли подходить к еде, и блюда накладывали им повара, турпоток нисколько не снизился. Все это мелочи по сравнению с самим фактом возможности отдыхать в Турции", - добавила Ирина Тюрина.