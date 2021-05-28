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28.05.2021 17:32
Рубрика: Экономика

"Газпром" оценил экономию от "Северного потока-2" в миллиард долларов

Текст: Василий Кошкин

"Северный поток-2" позволит "Газпрому" сэкономить не менее миллиарда долларов в год. Об этом заявил заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"При условии полной загрузки трубопроводов "Турецкий поток" за счет более оптимального маршрута сэкономит нам порядка 500 миллионов долларов в год​​​. На платежах за транспортировку "Северный поток", также при условиях полной загрузки, сэкономит нам не менее миллиарда долларов в год", - заявил представитель компании, слова которого цитирует РИА Новости.

В свою очередь, представитель департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Елена Березина заявила, что говорить о сроках завершения проекта "Северный поток-2" пока рано. "Трубоукладка продолжается, проект реализуется и будет осуществлен и эксплуатироваться со всеми применимыми законами", - пояснила она.

Ранее судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило работы по строительству газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Протяженность немецкого участка газопровода составляет два километра.

Всего для завершения проекта "Северный поток-2" осталось проложить около 80 километров труб. Глава Минэнерго Николай Шульгинов отмечал, что строительство находится на завершающем этапе, проект будет реализован в 2021 году.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

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