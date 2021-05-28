На российские стройки планируют привезти 300 тысяч мигрантов

На российские стройки в ближайшее время могут привезти около 300 тысяч мигрантов, сообщил глава набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин на конференции в Московском государственном строительном университете.

"С иностранцами сейчас принимаются решения на уровне правительства. Где-то 300 тысяч точно будут привезены", - цитируют его РИА Новости.

Степашин отметил, что потеря кадрового потенциала началась еще "после распада СССР", а не из-за пандемии коронавируса. Всего, по его оценкам, сейчас в стране не хватает около 1,2 рабочих.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что вопрос нехватки рабочих на стройках, обострившийся из-за пандемии COVID-19, можно решить путем привлечения на стройки безработных или переобучением на строительные специальности.

Напомним, заменить на стройках рабочих-мигрантов осужденными предложил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Идею поддержал глава Минюста Константин Чуйченко.