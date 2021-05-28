Путин рассказал о звонке Мишустина из Минска

Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня во время визита в Беларусь звонил и рассказывал, как продвигается работа, рассказал российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи.

"В первом квартале Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси", - оценил президент РФ, отметив значительный рост товарооборота - 18.4 процента. "Это хорошая тенденция, важно ее сохранить при активной работе правительства", - считает он.

Путин заметил, что сейчас Мишустин находится в Минске. "Все там", - сказал Лукашенко. "Знаю, что у него были контакты со своими белорусскими коллегами, он мне звонил сегодня даже, рассказывал о том, как идет работа", - продолжил президент РФ. "Мы встречались с ним", - сообщил белорусский лидер. "Да-да, я знаю", - кивнул Путин.