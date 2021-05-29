США заложили в бюджет $2,1 млрд на борьбу с вооруженным насилием

Президент США Джо Байден предлагает направить свыше двух миллиардов долларов в 2022 году на борьбу с "эпидемией вооруженного насилия" в стране. Информация размещена на сайте Белого дома.

"В бюджете на эти цели заложено 2,1 миллиарда долларов, что на 232 миллиона больше, чем было в 2021 году, - приводит подробности РИА Новости. - Деньги будут выделены на поддержку и совершенствование программ проверки данных претендентов на покупку оружия, а также на стимулирование принятия законов о лицензировании оружия".

Об "эпидемии вооруженного насилия" Байден заговорил в связи с повторяющимися случаями массовой гибели людей в результате стрельбы. Комментируя ситуацию Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием в стране.

Ранее сообщалось, что американский лидер представил проект бюджета США на новый год. В главном финансовом документе страны в разы - до шести триллионов долларов - увеличена расходная часть.