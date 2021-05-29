Новости

Эксперты перечисли простые способы проверки денег на подлинность 04:06
Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков 03:35
США заложили в бюджет $2,1 млрд на борьбу с вооруженным насилием 03:05
Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту 36 спутников OneWeb 02:42
В Нидерландах объявили о новых послаблениях санитарного режима 02:38
Движение судов через Босфор восстановили после инцидента с танкером 02:15
Бразилия может столкнуться с масштабными отключениями электричества 01:47
Все 36 спутников OneWeb успешно выведены на орбиту 01:40
На строительном рынке в Сочи загорелись торговые павильоны 01:24
Минск озвучил список украинских товаров, попавших под лицензирование 00:49
Впервые за 30 лет США импортировали нефть из Ирана 00:25
Байден представил проект бюджета США на рекордные 6 трлн долларов 28.05.2021
Переговоры Путина и Лукашенко длились более 5 часов 28.05.2021
В РПЦ упорядочат наказания для священников 28.05.2021
Священникам могут запретить быть актерами, судьями и прокурорами 28.05.2021
Роскомнадзор требует удалить из Instagram пост, оскорбляющий ветеранов 28.05.2021
Французы сочли "плохой идеей" вступление Украины в НАТО 28.05.2021
В Бразилии при пожаре в ковидной больнице погибли 4 человека 28.05.2021
УЕФА отменяет преимущество гостевого гола в еврокубках 28.05.2021
ФАС предлагает давать субсидии регионам, отличившимся в развитии конкуренции 28.05.2021
Ряд команд намерен снять свои флаги на ЧМ по хоккею в Латвии 28.05.2021
Перекрывший Босфор танкер буксируют к месту якорной стоянки судов 28.05.2021
Виктор Бондарев: Выборы в Сирии расставили все точки над "i" 28.05.2021
ФК "Краснодар" представил книгу о клубе и стадионе 28.05.2021
Минздрав еще не принял решение по исследованию «Спутник V» и AstraZeneca 28.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
29.05.2021 03:05
Рубрика: В мире

США заложили в бюджет $2,1 млрд на борьбу с вооруженным насилием

Фото: AP Photo / Shafkat Anowar Фото: AP Photo / Shafkat Anowar
Фото: AP Photo / Shafkat Anowar

Президент США Джо Байден предлагает направить свыше двух миллиардов долларов в 2022 году на борьбу с "эпидемией вооруженного насилия" в стране. Информация размещена на сайте Белого дома.

Фото: AFP/JIM WATSON
Байден призвал к оружейным ограничениям после стрельбы в Калифорнии

"В бюджете на эти цели заложено 2,1 миллиарда долларов, что на 232 миллиона больше, чем было в 2021 году, - приводит подробности РИА Новости. - Деньги будут выделены на поддержку и совершенствование программ проверки данных претендентов на покупку оружия, а также на стимулирование принятия законов о лицензировании оружия".

Об "эпидемии вооруженного насилия" Байден заговорил в связи с повторяющимися случаями массовой гибели людей в результате стрельбы. Комментируя ситуацию Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием в стране.

Ранее сообщалось, что американский лидер представил проект бюджета США на новый год. В главном финансовом документе страны в разы - до шести триллионов долларов - увеличена расходная часть.

В мире США

Главное сегодня

Переговоры Путина и Лукашенко длились более 5 часов
Все 36 спутников OneWeb успешно выведены на орбиту
Движение судов через Босфор восстановили после инцидента с танкером
РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока"
ФСБ задержала в Саратове участников украинской радикальной группировки
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам