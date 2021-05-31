Что нельзя делать на месте ДТП

Когда водитель попадает в аварию, то в соответствии с ПДД у него есть определенные обязанности. Действия должны быть доведены до автоматизма: остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию, поставить знак аварийной остановки, убедиться, что нет пострадавших, если есть - вызвать скорую и так далее. Какие ошибки может допустить водитель в этой стрессовой ситуации? Своим опытом с "РГ" поделился автоюрист Дмитрий Вахрин.

- Штраф можно получить уже за невыполнение этих моментов. Например, забыть выставить знак или вместо него поставить яркую флягу или бутылку с жидкостью. Знаком аварийной остановки это не является, если ДТП будут оформлять сотрудники ГИБДД, то они выпишут штраф 1000 рублей. Причем без разницы, виноват ты в ДТП или нет - штраф грозит обоим, - рассказывает эксперт.

Самое первое правило - это постараться взять себя в руки даже в такой стрессовой ситуации как ДТП. На горячую голову, в возбужденном или подавленном состоянии можно наломать дров. Что-то подписать, с чем-то согласиться…А потом через несколько дней спохватиться, когда без суда уже не обойтись.

Важно быстро определиться с тем, как оформить ДТП. А сделать это нужно будет в любом случае, даже если оба водителя решили разъехаться полюбовно и не имеют претензий друг к другу. Желательно даже в такой ситуации составить расписку с данными водителей, сведениями об автомобилях и зафиксированным фактом отсутствия претензий друг к другу. Не лишним будет провести съемку.

К сожалению, бывают случаи, что один из участников ДТП аварии сначала выражает готовность разъехаться полюбовно, затем дожидается, когда второй водитель уедет, после чего заявляет, что тот покинул место ДТП. Если у вас возникли такие подозрения - дождитесь, пока первым уедет коллега по несчастью. А затем сфотографируйте свою машину, которая стоит на месте. Статья 12.27 КоАП РФ часть 2 предусматривает лишение прав за оставление места ДТП: таким не шутят.

Если водители договорились о компенсации ущерба наличными, а такое часто бывает, если авария небольшая, то расписка в передаче денег также обязательна. Потерпевший должен указать, что получил конкретную сумму от такого-то водителя в счет ущерба по ДТП и претензий по причиненному ущербу не имеет.

Водители могут принять решение о том, что ДТП будет оформляться без участия сотрудников полиции по Европротоколу, но тут есть свои нюансы. Важно убедиться, что способ оформления аварии выбран правильный, исходя из обстоятельств. Для Европротокола принципиально отсутствие пострадавших, согласие водителей с обстоятельствами аварии и с тем, кто виновен в случившемся. Нужно, чтобы все документы обоих участников ДТП были в порядке.

Еще одна ошибка, которую часто допускают водители - это подписать схему ДТП не глядя. Даже если ее составлял сотрудник ГИБДД или аварийный комиссар, нет гарантии, что там все отражено.

"Бывает так, что один водитель рассказал свою версию, второй промолчал или неясно высказался, документ в итоге составлен с отражением позиции первого", - пояснил юрист. Некоторые в состоянии стресса пишут объяснительные под диктовку, а потом пытаются оспаривать это в судах. Но доказать, что все было не так, как ты написал своей рукой, очень сложно.

Еще одну распространенную ошибку допускают водители, задевшие чужую машину на парковке. Они осматривают второй автомобиль, не находят видимых повреждений и уезжают. Потом выясняется, что повреждения все-таки есть. Пострадавший находит виновника по камерам видеонаблюдения. Есть риск лишиться прав по вышеупомянутой части 2 статьи 12.27 КоАП.

Если добросовестный водитель-виновник не стал дожидаться хозяина пострадавшей машины, а оставил записку со своим номером телефона и объяснениями, то это тоже может закончиться печально. По-человечески так поступить вроде бы правильно. Но с юридической точки зрения записка не является каким-либо документом, а такое поведение добросовестного водителя не отражено ни в ПДД, ни в КоАП.

Все зависит от порядочности пострадавшего: случается, что человек просто заявляет в полицию о том, что водитель оставил место ДТП. Даже если повреждения минимальные, пострадавший водитель может использовать ситуацию в свою пользу и шантажировать виновника для того, чтобы получить более крупную сумму.

Важно также правильно понимать требование "освободить проезжую часть" после ДТП. Если водители не заполняют Европротокол и создают помехи в движении другим автомобилистам, то, позвонив в ГИБДД, они должны зафиксировать расположение автомобилей и следы аварии, а затем освободить проезжую часть, припарковавшись неподалеку, и ждать указания сотрудников по поводу дальнейших действий. Если водители останутся на дороге мешать движению или самовольно поедут в отдел ГИБДД, они могут нарваться на штраф по 1000 рублей за невыполнение обязанностей в случае ДТП.