Шесть ошибок, из-за которых могут отказать в выплате по европротоколу

Европротокол или, как его еще называют, извещение о ДТП может значительно облегчить жизнь водителей, попавших в аварию. Но бывают досадные ошибки при оформлении документа, из-за которых страховая может отказать в выплате.

Для начала напомним, в каких случаях может быть заполнен европротокол. Участников аварии должно быть два, повреждения - только у машин. Это значит, что не должно пострадать никакое имущество - ни городское (заборы, столбики), ни частное (разбившиеся телефоны, ноутбуки).

В ДТП не должно быть пострадавших людей, а между водителями не должно возникнуть споров по обстоятельствам аварии. Важно убедиться, что у обоих участников происшествия в порядке все нужные документы: действующие водительские удостоверения и полисы ОСАГО, в которые вписаны водители-участники ДТП. О наиболее частых ошибках при заполнении бумажного европротокола "РГ" рассказал автоюрист Дмитрий Вахрин.

Первый случай: виновник ДТП не признает свою вину или участники пишут об обоюдной вине. В европротоколе обязательно должна быть фраза "Свою вину в ДТП признаю" и виновник должен быть один. Второму участнику во избежание недоразумений лучше написать "В ДТП не виноват". Водители могут думать, что чья-то вина следует из объяснительных, но в страховой, как правило, никто не будет вникать в тонкости в случае с европротоколом. Признание вины одним из участников - это ключевой момент для назначения выплаты потерпевшему.

Вторая ошибка - несовпадение бланков европротокола. При оформлении договора ОСАГО их выдает страховая. В типографском бланке протокола первый лист - это оригинал, а второй - копия, которая является оттиском. По закону об ОСАГО виновник ДТП должен завезти в страховую свою часть - копию. По правилам содержание лицевой стороны оригинала и копии должно быть идентичным.

Зачастую водители заключают договоры со страховой в электронном виде, и бланки европротокола, как и полис, получают распечатанными на обычном принтере. В результате, когда случается ДТП, то заполняют два листа вместо одного. Степень допустимых различий между двумя листами нигде не прописана. Однако страховые компании могут использовать это как повод для отказа в выплате или заставить переписывать извещение о ДТП.

Схожая ошибка - большое количество исправлений. Если есть зачеркивания, то лучше не просто заверить это фразой "Исправленному верить". Следует продолжить так: "читать: (и далее фраза, как она должна выглядеть)". При этом подписи после добавленной фразы ставят оба участника ДТП. Если есть возможность - лучше взять новый бланк и обойтись минимумом исправлений.

Еще одна ошибка при заполнении европротокола связана с оборотной стороной листа. На первом листке, как правило, все понятно. На обороте участники пишут объяснительные, каждый на своем экземпляре. То есть виновник должен написать свою объяснительную на копии, а не на оригинале. Если он напишет ее на обороте оригинала, это будет ошибкой.

Напомним, оригинал протокола должен остаться у потерпевшего. Желательно, чтобы виновник написал свою объяснительную в присутствии потерпевшего, которому следует написанное сфотографировать. Также потерпевшему нужно не забыть снять на телефон все документы виновника - водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства с обеих сторон и полис ОСАГО.

Следующая ошибка связана с действиями виновника после заполнения европротокола.

"У него есть три обязанности. Первая - завезти копию протокола в свою страховую в течение 5 рабочих дней. Вторая - сохранять повреждения, причиненные его машине, в течение 15 дней. И третья - если страховая попросит его показать машину даже по истечении этих 15 дней, то в течение 5 рабочих дней после получения письма с таким требованием виновник должен свою машину предоставить.

В страховании есть понятие регресса. Оно означает, что страховщик получает право взыскать с виновника ДТП тот ущерб, который был выплачен потерпевшему. За невыполнение первой обязанности по предоставлению копии регресс отменен с 1 мая 2019 года. Но за невыполнение второго и третьего пункта он сохраняется. Проще говоря, виновник может получить счет за ремонт машины потерпевшего даже если у него был полис ОСАГО", - пояснил Дмитрий Вахрин.

Частая ошибка связана с определением суммы ущерба. Несмотря на возможность оформить европротокол через приложение "Помощник ОСАГО", где лимит выплат составляет 400 тысяч рублей, многие предпочитают заполнять бланки вручную, по старинке. Лимит в этом случае составляет 100 тысяч. Потерпевшему нужно заранее решить, хватит ли ему на ремонт этой суммы? У машины могут быть скрытые повреждения, зачастую - более серьезные, чем видимые. В увеличении лимита страховая может отказать, либо отправить в ГИБДД за дополнительными документами.